المومني يتحدث لوطنا اليوم حول دلالات لقاء الملك مع قناة CNBC

وطنا اليوم – خاص – قال أ. د حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية في حديث لوطنا اليوم تعليقاً على مقابلة جلالة الملك عبدالله الثاني مع قناة CNBC :

اعتقد ان مقابلة جلالة الملك تعبر عن نمط تفكيري جديد عقلاني منطقي تشهده المنطقة والأردن يلعب دور رأس الحربة في هذا التوجه وطبيعي من خلال الحراك الدبلوماسي الماراثوني الذي تشهده المنطقة

خاصة عند الحديث عن الزيارة التي قام بها جلالة الملك لواشنطن وهذه الزيارة من الاهمية بمكان حيث تناولت الكثير من القضايا ومنها الشراكة الاستراتيجية العربية .

وأضاف المومني في حديث خاص لوطنا اليوم ، مسألة تشكيل تعاون اقليمي ونظام جوي إقليمي يرقى لتشكيل تحالف ناتو للشرق الاوسط حيث كان حديث سابق لجلالة الملك في معهد هوفر واضح وكشف فيه انذاك ضرورة أن تأخذ المنطقة على عاتقها المبادرة في مجال التحالفات الاقتصادية والعسكرية .

وقال المومني في سياق حديثه حول لقاء جلالة الملك بأن الأردن يرتبط بشراكات استراتيجية وايضا الزيارة الأخيرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وزيارة جلالة الملك للامارات ، كما ان مقابلة جلالة الملك تعبر عن رؤية واضحة للمنطقة خاصة في ظل التطورات الحاصلة في البيئة الدولية والإقليمية سواء في الازمة الاوكرانية او الملف النووي الايراني او حتى ملف العلاقات مع اسرائيل .

وطبيعي اذا ما أسس هذا الناتو العربي سيكون بشراكة مع الولايات المتحدة ، حيث أن الأردن عضوا بما يسمى بمبادرة حوار الاطلسي ، بالاضافة الى مبادرة إسطنبول والأردن عقد اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة وبالتالي المنطقة تتجه الى التعاون متعدد الأطراف ومن هنا فان الامن القوي يحتاج الى اقتصاد قوي ، لذلك كانت مبادرات الأمن الغذائي والشركات الاستراتيجية في مجال الطاقة والغذاء وغيره في هذا الجانب والتي تم طرحها مؤخراً.

يذكر أن قناة CNBC أجرت مقابلة مع جلالة الملك تحدث فيها جلالته حول الملفات الإقليمية والدولية والحالة الاقتصادية واشار جلالته إلى مفهوم الناتو العربي في المنطقة .