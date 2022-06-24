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العجارمة رئيسا لنقابة الكهرباء والحباشنة نائبا للرئيس العجارمة: برنامح عمل للسنوات الـ 5 القادمة

منذ 36 ثانية
العجارمة رئيسا لنقابة الكهرباء والحباشنة نائبا للرئيس العجارمة: برنامح عمل للسنوات الـ 5 القادمة

وطنا اليوم – انتخبت الهيئة الإدارية للنقابة العامة للعاملين في الكهرباء خلال اجتماعها الأول الذي عقد اليوم، فخري العجارمة رئيساً، وكلا من حسن الحباشنة نائبا للرئيس، محمد نصيرات أمينا للصندوق، ورأفت القيسي أميناً للسر.

وقال رئيس النقابة فخري العجارمة، في بيان صحافي صادر عن النقابة اليوم، إن مرحلة الانتخابات انتهت، ونحن الآن أمام مرحلة جديدة من مسيرة عمل النقابة، تتطلب العمل بروح الفريق الواحد والبناء على ما تم إنجازه سابقا، انطلاقا من واجب المسؤولية والتزاما بخدمة أعضاء الهيئة العامة.

وأضاف العجارمة، “سنعمل على تطوير استراتيجية ينبثق عنها برنامج عمل للسنوات الخمس القادمة وبموافقة أعضاء الهيئة الإدارية بهدف تنظيم العمل وتحقيق الأفضل للعاملين في قطاع الكهرباء”.

وأكد العجارمة، أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي مع إدارات الشركات العاملة في قطاع الكهرباء، بهدف مواجهة التحديات وإيجاد حلول لقضايا العمال وحماية حقوقهم.

وأعرب العجارمة، عن شكره لجميع أعضاء الهيئة العامة للنقابة ممن شاركوا في الانتخابات التي جرت يوم الخميس الماضي، متمنيا أن تكون الدورة النقابية (2022 – 2027) حافلة بالإنجاز .


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