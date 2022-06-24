آل البيت: بوابات الكترونية لدخول الحرم الجامعي

وطنا اليوم:أعلنت جامعة آل البيت انها ستركب مع بداية الفصل الدراسي الأول بوابات إلكترونية لدخول الحرم الجامعي.

وقالت إدارة الجامعة إنها اتفقت على تنفيذ هذا المشروع منذ بداية العام وإنه سيرى الضوء العام الدراسي الجديد.

وبينت أن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم آلية الدخول لحرم الجامعة، ومراقبة دخول الطلبة والعاملين في الجامعة وخروجهم عن طريق البطاقة الذكية.

ياتي ذلك عقب وفاة طالبة في جامعة خاصة رميا بالرصاص على يد أحد الأشخاص، الخميس.