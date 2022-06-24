جامعة العلوم التطبيقية تعلن الحداد وتؤجل امتحانات الأحد

وطنا اليوم:أعلنت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة الحداد يوم الأحد القادم الموافق 26/ 6/ 2022 مع تأجيل امتحانات هذا اليوم لتصبح يوم السبت الموافق 2/ 7/ 2022، وبقاء امتحانات الماجستير ليوم السبت الموافق 25/ 6/ 2022 في مواعيدها المعلن عنها سابقاً.

كما قررت الجامعة إطلاق اسم الطالبة الفقيدة (إيمان ارشيد) على إحدى قاعات كليتها (كلية التمريض) لتبقى في عمق ذاكرتنا وحاضرة في دعواتنا.