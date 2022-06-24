وطنا اليوم:أعلنت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة الحداد يوم الأحد القادم الموافق 26/ 6/ 2022 مع تأجيل امتحانات هذا اليوم لتصبح يوم السبت الموافق 2/ 7/ 2022، وبقاء امتحانات الماجستير ليوم السبت الموافق 25/ 6/ 2022 في مواعيدها المعلن عنها سابقاً.
كما قررت الجامعة إطلاق اسم الطالبة الفقيدة (إيمان ارشيد) على إحدى قاعات كليتها (كلية التمريض) لتبقى في عمق ذاكرتنا وحاضرة في دعواتنا.
جامعة العلوم التطبيقية تعلن الحداد وتؤجل امتحانات الأحد
وطنا اليوم:أعلنت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة الحداد يوم الأحد القادم الموافق 26/ 6/ 2022 مع تأجيل امتحانات هذا اليوم لتصبح يوم السبت الموافق 2/ 7/ 2022، وبقاء امتحانات الماجستير ليوم السبت الموافق 25/ 6/ 2022 في مواعيدها المعلن عنها سابقاً.