بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جامعة العلوم التطبيقية تعلن الحداد وتؤجل امتحانات الأحد

منذ دقيقة واحدة
جامعة العلوم التطبيقية تعلن الحداد وتؤجل امتحانات الأحد

وطنا اليوم:أعلنت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة الحداد يوم الأحد القادم الموافق 26/ 6/ 2022 مع تأجيل امتحانات هذا اليوم لتصبح يوم السبت الموافق 2/ 7/ 2022، وبقاء امتحانات الماجستير ليوم السبت الموافق 25/ 6/ 2022 في مواعيدها المعلن عنها سابقاً.
كما قررت الجامعة إطلاق اسم الطالبة الفقيدة (إيمان ارشيد) على إحدى قاعات كليتها (كلية التمريض) لتبقى في عمق ذاكرتنا وحاضرة في دعواتنا.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

14:33

تونس تعلن مخططات جدية لاستهداف الرئيس قيس سعيد

14:26

الملك يتحدث حول الوجود الروسي في سوريا

14:18

ابتداء من اليوم السعودية توقف تصاريح العمرة لغير الحجاج

14:11

اردني يشفى من السرطان ويصبح طبيبا في مركز الحسين

14:05

اختتام سباق الدرب البيئي الأول في غابة وصفي التل بنجاح

14:05

تقرير لدير شبيغل الالمانية: بشار وشقيقه ماهر الاسد وراء ” اقتصاد الكبتاغون” الى الدول المجاورة

13:54

الملك: لقاءات القادة الأخيرة توجه جديد نحتاجه لخدمة شعوبنا

13:47

سقوط حجارة من أحد أسوار المسجد الأقصى

13:42

الأردنيون يشيعون جثمان الطالبة الجامعية المغدورة

13:35

الأمم المتحدة : شيرين أبو عاقلة استشهدت بنيران أسرائيلية

13:34

نحن شعب لا يستحي؟!.

11:37

الضمور يدعو إلى عدم التشهير بالجامعات الأردنية

11:32

مقطع لفتاتان تتشاجران في الشارع العام

11:25

الملك: الاردن سيدعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط

11:02

13 قتيلا في مواجهات بين الشرطة المكسيكية وعصابات المخدرات

10:58

غياب المواصلات .. معاناة يومية يواجهها سكان صافوط منذ سنوات

10:58

الحسين يخطف تعادلا مثيرا من الجزيرة

10:58

إعلامي في صحيفة النهار اللبنانية : حديث الملك على شاشة CNBC حول “الناتو” له دلالات كبيرة

10:44

أكثر بذخا من القياصرة .. تفاصيل تجهيزات بيوت بوتين

10:35

صاحب المركز الأول بمسابقة القرآن يحكي كواليس فوزه

10:34

مذيعة CNBC : نحن على الهواء مباشرة من عمان للقاء الملك

10:27

انسحاب مفاجئ للقوات الأوكرانية من معركة سيفيرودونيتسك

10:24

القضاة: التعينات تجري أثناء الولائم

10:21

زنجبار .. فيها أقدم مسجد في نصف الأرض الجنوبي وحكمها الإسلام 200 عام

09:57

التربية : نتائج التوجيهي ستكون جاهزة في هذا الموعد

09:50

السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا في ذمة الله

09:46

الداخلية : 83% من اللاجئين السوريين يقطنون خارج المخيمات

09:40

تخفيضات على 400 سلعة في الاستهلاكية العسكرية

09:34

تحذير من موجة تسونامي ستضرب مدنا عربية

09:28

غامبلي تعلن عن مقابلة حصرية مهمة اجرتها مع الملك

09:21

الصين تزف بشرى لمالكي السيارات الكهربائية

07:16

فضيحة كبرى بدورة مياه للنساء في مطعم #ماكدونالدز

07:08

جونسون لا يستبعد ترحيل اللاجئين الأوكرانيين إلى رواندا

06:15

جمعية الشفافية تعقد ندوة ” اقتصادنا واقع وامال”

05:48

حكام مباراة الفيصلي والوحدات من الخارج

05:16

علا الفارس تتفاعل مع قصة مقتل طالبة الجامعة

03:30

أولى قوافل الحجاج الأردنيين تغادر مركز جمرك المدورة الحدودي

03:28

هام لطلاب التوجيهي

23:20

النائب العام يحظر النَّشر بقضية مقتل الطالبة إيمان

22:44

( يافا أم الغريب )

22:33

فيديو/ هذا ماقاله الوزير السابق القطامين حول منصب الوزير

22:15

عميد شؤون الطلبة في التطبيقية: القاتل كان يرتدي قبعة حتى يخفي نفسه ولم تكن هناك سيارة بانتظاره

22:07

محادين: نحن أمام ظاهرة ثقافية مدانة حتى العنف الذي لا يفضي إلى القتل مرفوض

21:55

الخرابشة: التعرفة الكهربائية المدعومة انعكست ايجابا على القطاعات الانتاجية

21:32

السرحان لوطنا اليوم : كاظمة الكويتي رفع قيمة العرض من اجل” العرسان

21:31

شبهة انتحار أربعيني بجز عنقه في طبربور

20:55

أ.د. إياد مسعد من جامعة تكساس يحاضر في “هندسة ” عمان الأهلية

20:44

المحكمة العليا بأمريكا تقر بحق المواطنين بحمل الأسلحة بالأماكن العامة

وفيات

السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا في ذمة اللهوفيات الخميس 23-6-2022وفيات الاربعاء 22-6-2022وفيات الثلاثاء 21-6-2022وفيات الاثنين 20-6-2022