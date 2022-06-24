اردني يشفى من السرطان ويصبح طبيبا في مركز الحسين

وطنا اليوم:استطاع الشاب الاردني أحمد صاحب الـ 22 عاما أن يحول معاناته في الحياة مع مرض سرطان الدم ( اللوكيميا ) إلى قصة نجاح فبعدما اكتشف مرضه قرر تحديه بالدخول إلى عالم الطب، وبعد معاناته مع المرض قرابة الـ 4 سنوات قضاها في العلاج بمركز الحسين للسرطان ، تغلب عليه ودرس في كلية الطب ليرجع طبيبا في ذات المركز الذي تعالج فيه ليقدم طاقاته في معالجة المرضى هناك .

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“يقال “الضربة التي لا توقعك، تجعلك أقوى” وهذا ما حدث بالفعل معي، وها أنا الآن أدرس في كُلية الطب. تغلبت على مرض سرطان اللوكيميا بعد أربع سنوات من رحلتي بالعلاج في مركز الحسين للسرطان، ونصيحتي للجميع أن لا تستسلموا أبدا، لأن بالفعل الأحلام تتحقق.” أحمد، 22 سنة