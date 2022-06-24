الضمور يدعو إلى عدم التشهير بالجامعات الأردنية

وطنا اليوم:دعا أمين عام وزارة التعليم العالي السابق الدكتور هاني الضمور إلى عدم التشهير بالجامعات الأردنية، سواء كان بقصد أو غير قصد، فيما يتعلق بإيقاف اعتماد بعض الدول لبعض التخصصات.

وقال الضمور “إن إيقاف أو إعادة إيفاد طلبة من دول أخرى إلى الجامعات، شأن خاص لحكومات تلك الدول سواء في بلدانهم أو في الخارج”.

وأضاف أن هناك إجراءات ومعايير معلنة فيما يتعلق بشأن الإيفاد من عدمه، ويحق لتلك الحكومات الاعتراف أو عدم الاعتراف وفقا لشروط الاعتراف فيها.

وأوضح الضمور ما يتعلق باعتماد جامعات في الأردن، قائلا إن “الأمر مختلف وفي العادة يصدر من مؤسسات اعتماد دولية أو محلية تتقدم لها الجامعات بطلب للحصول على اعتماد لبرامجها والتخصصات الموجودة فيها كهيئة الاعتماد وضمان الجودة في الأردن”