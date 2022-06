الملك: الاردن سيدعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:قال جلالة الملك عبدالله الثاني “سندعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط مشابه لحلف شمال الأطلسي، ويمكن أن يتم ذلك مع الدول التي لها نفس التفكير”.

حديث جلالته جاء خلال مقابلة حصرية اجرتها الإعلامية البارزة هادلي غامبلي في قناة CNBCI.

وبينت غامبلي أيضاً عن بعض محاور المقابلة التي تضمنت التركيز على خطة الحكومة بخلق فرص عمل لمليون شخص خلال 10 سنوات، والتعامل مع تداعيات الصراع الروسي في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة.

Jordan’s King Abdullah II tells CNBC’s @_HadleyGamble he “would be one of the first people to endorse a Middle East NATO” pic.twitter.com/jcKWzwLJKZ

— CNBC International (@CNBCi) June 24, 2022