أولى قوافل الحجاج الأردنيين تغادر مركز جمرك المدورة الحدودي

وطنا اليوم _ غادرت مساء الخميس أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.



بدورها اتخذت دائرة الجمارك كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة؛ لتسهيل حركة مرور المسافرين استقبالًا لموسم الحج لهذا العام وعيد الأضحى المبارك، حيث تم تعزيز المراكز الجمركية بكوادر بشرية إضافية قادرة على إنجاز الأعمال الجمركية بسهولة ويسر بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمسافرين والمغتربين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة.



وأكد مدير عام الجمارك بالوكالة عميد جمارك الدكتور عناد الطعاني، وفق ما نقلت الصفحة الرسمية للدائرة على فيسبوك، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتسهيل على الحجاج الأردنيين والعرب والأجانب المارين عبر الأراضي الأردنية، وكذلك المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة خلال فترة العيد، وأن دائرة الجمارك مستمرة بعمليات التطوير والتحديث وفق أحدث المقاييس العالمية ضمن منظومة من الخطط والبرامج التي تأتي ترجمة للرؤى والتطلعات الملكية السامية.



وأشار الطعاني إلى أنه تم زيادة أعداد الموظفين في المراكز الجمركية الحدودية؛ لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمسافرين خلال الأيام القادمة، كما أوعز لمدراء المراكز بزيادة ساعات العمل وعدد المسارب ليتسنى لجميع زوار المملكة والمغتربين من الدخول والخروج من المملكة بكل سهولة ويسر، والتأكيد على بذل كافة الجهود واتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع كافة الأجهزة العاملة في المركز الحدودية لتذليل كافة الصعوبات التي من شأنها التخفيف على حجاج بيت الله الحرام المغادرين، وتقديم كافة التسهيلات وتوفير جميع وسائل الراحة للمسافرين.