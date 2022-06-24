هام لطلاب التوجيهي

وطنا اليوم _ أكد مدير التربية والتعليم للواء القويسمة، رسمي الحدرب، الخميس، خلال لقائه رؤساء قاعات امتحان الثانوية العامة لعام 2022 في مدرسة أم قصير والمقابلين الثانوية للبنات، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات الإدارية والفنية اللازمة لامتحان الثانوية العامة، والذي سيبدأ صباح يوم 30 حزيران.



وأضاف الحدرب، أن “رئيس القاعة هو مدير الامتحان في قاعته والمتصرف بشؤونها، وأن عمله بالتعاون مع زملائه واجب وطني كبير”.

وشكر الحدرب، خلال اللقاء الذي حضره مدير الشؤون التعليمية والفنية عمران اللصاصمة، ورئيس قسم الامتحانات سعيد العواملة، ورئيس قسم الرقابة الداخلية مراد أبو عريش، مدراء ومديرات مراكز الامتحان في المديرية على جهودهم المميزة في إعداد وتهيئة البيئة المدرسية الآمنة وتوفير الإجراءات الصحية كافة التي من شأنها ضمان سلامة الطلبة.

من جهته، استعرض رئيس قسم الامتحانات المهام والواجبات اليومية والأساسية لرؤساء القاعات وتعليمات امتحان الثانوية العامة، والإجراءات الناظمة والضابطة التي اتبعتها وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.

وشدد على الطلبة المشتركين بامتحان الثانوية العامة بضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، واصطحاب البطاقة الشخصية وبطاقة الجلوس فقط، وعدم اصطحاب القرطاسية، حيث سيصار إلى تأمينها من خلال لجان الامتحان، مؤكدا ضرورة الالتزام التام من قبل الطلبة بتعليمات الامتحان.