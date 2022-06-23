النائب العام يحظر النَّشر بقضية مقتل الطالبة إيمان

وطنا اليوم _ قرَّر النّائب العام حظر النشر في قضية قتل الطالبة ايمان رشيد في جامعة العلوم التطبيقية والتي وقعت صباح اليوم الخميس.



وأشار النائب العام إلى أنَّ حظر النشر تضمن التعميم على كافة وسائل الاعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية المشار اليها أو مجريات التحقيق فيها او نشر وإعادة نشر او تداول أية صور أو مقاطع مصورة تتعلق بهذه القضية الأمر الذي يؤثر سلبا على مجريات التحقيق فيها وذلك تحت طائلة المسائلة الجزائية.