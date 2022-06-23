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الخرابشة: التعرفة الكهربائية المدعومة انعكست ايجابا على القطاعات الانتاجية

منذ 31 دقيقة
الخرابشة: التعرفة الكهربائية المدعومة انعكست ايجابا على القطاعات الانتاجية

وطنا اليوم _
الجغبير: القطاع الصناعي قادر على تخفيض نسب البطالة اذا تم
وافق وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة على تشكل لجنة من القطاع الصناعي لدراسة احتياجات المصانع من الغاز وتقديمها لوزارة الطاقة للعمل على تنفيذها بأسرع وقت.


واضاف الخرابشة خلال لقائه بالقطاع الصناعي في مبنى غرفة صناعة عمان امس الخميس، إن ترشيد الاستهلاك يعزز أمن التزود بالطاقة، مشيرا إلى مجموعة إجراءات أقرتها الحكومة، وآخرها تخفيض التعرفة الكهربائية للقطاعات الإنتاجية لتقليل الكلف التشغيلية، مؤكدا أننا “معنيون بزيادة تنافسية القطاع الصناعي واتخذنا عددا من الإجراءات بهذا الخصوص”، لافتا إلى أن التعرفة الكهربائية المدعومة انعكست إيجابا على مختلف القطاعات الإنتاجية.


وأشار الخرابشة إلى أهمية قرار منح موافقات على إقامة مشاريع طاقة متجددة تزيد عن واحد ميغاواط لتغطية استهلاكات المستثمرين الجدد أو توسعة الاستهلاكات القائمة للمصانع المخصصة للتصدير وتشغل عمالة أردنية تزيد على 70 بالمئة، داعيا الصناعيين إلى تقديم طلبات للاستفادة من القرار لدى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وحث وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة القطاع الصناعي على إنجاز دراسة تفصيلية حول احتياجات المصانع من الغاز الطبيعي بما يسهم في خفض كلف التشغيل ويعزز تنافسية القطاع.
من جانبه، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي قادر على تتخفيض نسب البطالة في المملكة بمستويات غير مسبوقة، اذا ما تم تخفيض كلف الانتاج وعلى رأسها الطاقة، من خلال خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن.

وأضاف الجغبير، إنه إذا لم يتم تخفيض كلف الإنتاج فان الصناعات الوطنية لن تستطيع المنافسة في السوق المحلي او اسواق التصدير، خصوصا وان معظم الدول المجاورة تحظى صناعاتها بأسعار طاقة منخفضة مقارنة بالأردن، مشددا على ضرورة توفير الغاز للمصانع لتخفيض الكلف والقدرة على المنافسة، حيث أن المنتج الأردني يحظى بسمعة عالية في أسواق التصدير الا ان اسعار التكلفة المرتفعة تحرمه من العديد من الفرص التصديرية.


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