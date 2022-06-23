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أ.د. إياد مسعد من جامعة تكساس يحاضر في “هندسة ” عمان الأهلية

منذ 3 دقائق
أ.د. إياد مسعد من جامعة تكساس يحاضر في “هندسة ” عمان الأهلية

وطنا اليوم:حاضر الاستاذ الدكتور إياد مسعد، من جامعة (Texas A&M University) في الولايات المتحدة الامريكية، يوم الاربعاء الموافق 22-6-2022، بحضور مجموعة من اعضاء الهيئة التدريسية والباحثين وعدد من طلبة الماجستير في كلية الهندسة ” قسم الهندسة المدنية ” في جامعة عمان الأهلية، وبحضور عميد كلية الهندسة الاستاذ الدكتور معتصم عبد الجابر.
ومن الجدير بالذكر أن الاستاذ الدكتور مسعد قام بتطوير أساليب مبتكرة في مجال التوصيف الدقيق للبنية المجهرية للمواد بالإضافة إلى مساهماته في النمذجة الحسابية لأداء المركبات فوق الطرقات. وقد ساهمت أبحاثه وأعماله في تحسين تصاميم البنى التحتية للطرق المستدامة.

ويشارك الاستاذ الدكتور مسعد في مجموعات بحثية فعالة وبرامج نشطة في الولايات المتحدة الأميركية وقطر، كما نشر أكثر من 400 بحثا وتقريراً تقنيا. وحاز خلال مسيرته العملية على العديد من الجوائز الأكاديمية والمهنية المرموقة تقديراً لإسهاماته المهنية والأكاديمية وعمله البحثي والإداري، بما في ذلك جائزة «جيمس لوري» لعام 2019 المقدمة من معهد النقل والتنمية التابع للجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين(ASCE) وزمالة الجمعية الأميركية لتقدم العلوم (AAAS).
هذا وقد تم الاتفاق مع الاستاذ الدكتور مسعد للعمل على عدد من الأبحاث المشتركة بين الفريق البحثي الذي يشرف عليه ومجموعة من الباحثين في جامعة عمان الاهلية تحت اشراف مشترك من الأستاذ الدكتور معتصم عبد الجابر والاستاذ الدكتور إياد مسعد.

الاستاذ الدكتور إياد مسعد يحاضر في هندسة جامعة عمان الأهلية1 - وطنا نيوز


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