بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

التطبيقية: منفذ الجريمة ليس طالبا ولدينا 800 كاميرا بالجامعة

منذ دقيقتين
التطبيقية: منفذ الجريمة ليس طالبا ولدينا 800 كاميرا بالجامعة

وطنا اليوم:قال عميد شؤون الطلبة في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور زكريا المباشر ، الخميس ، ان قاتل المغدورة ايمان ليس طالبا في الجامعة .
وتابع ان الامن العام احتفظ في بعض الفيديوهات لغايات التحقيق الامني وان الكاميرات رصدت القاتل .
واشار المباشر الى ان الجريمة حدثت في شارع بين كليتين مضيفا ان أحد أفراد الأمن الجامعي تفاجئ بمطلق النار يركض باتجاهه وبحسب التعميم الذي وصله حاول أن يعترض طريقه إلا أن مطلق النار أطلق الرصاص بالهواء لإخافته ولاذ بالفرار.
وتابع أن القاتل توجه الى المباني في الجامعة.
“كاميرات المراقبة أثبتت أن القاتل هرب إلى البنايات القريبة من الجامعة وكان لوحده دون مركبة تنتظره”، وفق المباشر الذي أشار إلى وجود أكثر من 800 كاميرا داخل الحرم الجامعي.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

20:29

وزير الاقتصاد الألماني: الغاز أصبح الآن سلعة نادرة

20:18

الحنيفات: سنتحقق من شهادات منشأ وهمية للقمح والشعير

20:10

إغلاق جزء من طريق عمان – الزرقاء

20:10

خارج حصنك الآمن

19:54

الأمن: لا يمكن تأكيد أو نفي رسالة جريمة إيمان

19:47

السياحة: أعداد الزوار وأرقام الدخل تفوق التوقعات

19:43

رسالة من فتى الزرقاء بعد مقتل الطالبة الأردنية إيمان

19:43

توقيف ناشط سياسي انتقد خطبة الجمعة واتهم الخطيب بالتفخيم والتبجيل والتعظيم للرسول الكريم

19:23

إطلاق حُزمة من المبادرات الملكية في محافظة عجلون

19:16

الملك يبحث مع الرئيس الإماراتي آفاق التعاون بين البلدين

19:12

رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك إلى الهباهبة والزبون

18:54

شلباية لوطنا اليوم : المعنويات عالية ولا بديل عن الفوز وغياب ثائر

17:23

ماهي العقوبة التي تنتظر قاتل الطالبة؟ مدعي عام سابق يجيب

16:54

2,5 مليون مسافر عبر مطار الملكة علياء في 5 أشهر

16:51

أمانة عمان تخفض رسوم الابنية لمدة 3 سنوات

16:35

الأكبر منذ 30 عاما.. صيف الغضب يشل حركة القطارات في بريطانيا

16:29

ضبط اعتداءات كبيرة على المياه بالكرك والاغوار

16:14

الأردن يستورد 700 مليون متر مكعب من الغاز الإسرائيلي

16:09

الامن : التحقيق في مقتل الطالبة الجامعية والبحث عن القاتل ما زال جاريا

16:03

الكهرباء الوطنية تقترض 100 مليون دينار

15:59

مصرع أحد ضباط الأسد المسؤولين عن الشريط الحدودي مع الأردن

15:44

شركس: الهدف من رؤية التحديث الاقتصادي تحسين معيشة المواطنين

15:22

محمد بن زايد في مقدمة مستقبلي الملك لحظة وصوله إلى الإمارات

15:17

العثور على جثه شخص مصاب بعده طعنات في عمان

15:11

اغتيالات مريبة.. طهران تقيل رئيس استخبارات الحرس الثوري

15:07

فتاة المنصورة تتكرر في الأردن..تويتر يشتعل بعد مقتل الطالبة إيمان ارشيد

14:58

الزراعة : لا خراف جورجية للأضاحي في الأردن

14:29

السعودية تكرم إعلامية اردنية

14:14

توافق على اتفاقية ترخيص الجيل الخامس في الأردن

14:07

العلوم التطبيقية تنعى طالبتها التي توفيت بعيار ناري

14:04

الأسواق القطرية: السلع الغذائية الأردنية تنافس التركية والأميركية

14:00

الخرابشة: هدر الطاقة بالأردن اعلى من المعدل العالمي

13:57

البنك الأردني الكويتي يطلق منتج تمويل نقاط البيع وحركات الدفع الإلكتروني

13:56

الجامعات الأردنية بين التعليم والرصاص

13:06

10 شكاوى بحق سيدة بعد شتمها الشعب الأردني ودعت عليه

12:57

أبو عاقولة : ارتفاع أسعار أجور شاحنات النقل البري 100 دينار

12:50

منتخب “النشامى” يتقدم 5 مراكز في التصنيف العالمي

12:47

العرموطي : هناك سياسات مبرمجة لغايات تجويع وتعطيش الأردنيين

12:22

الأمن: وفاة الطالبة التي أطلق عليها النار داخل جامعة في عمان

12:18

وفاة و4 إصابات بحادث على أوتوستراد الزرقاء

12:12

الهاتف الاراضي تحت تهديد الاختفاء من الأردن

11:58

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى الإمارات

11:51

شاب يطلق النار على فتاة في جامعة خاصة

11:25

#عاجل الخصاونة يقرر تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم (28)

11:23

الجغبير: القطاع الصناعي قادر على تخفيض نسب البطالة.. بشرط!

11:16

اطلاق دراسة انعكاسات الأزمة الاوكرانية على العالم العربي للاستاذ الدكتور وليد عبدالحي

11:11

مهم للحجاج الأردنيين بشأن فحص فيروس كورونا

10:53

إصدار 173 ألف شهادة عدم محكومية في 5 أشهر

وفيات

وفيات الخميس 23-6-2022وفيات الاربعاء 22-6-2022وفيات الثلاثاء 21-6-2022وفيات الاثنين 20-6-2022وفيات الاحد 19-6-2022