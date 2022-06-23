التطبيقية: منفذ الجريمة ليس طالبا ولدينا 800 كاميرا بالجامعة

وطنا اليوم:قال عميد شؤون الطلبة في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور زكريا المباشر ، الخميس ، ان قاتل المغدورة ايمان ليس طالبا في الجامعة .

وتابع ان الامن العام احتفظ في بعض الفيديوهات لغايات التحقيق الامني وان الكاميرات رصدت القاتل .

واشار المباشر الى ان الجريمة حدثت في شارع بين كليتين مضيفا ان أحد أفراد الأمن الجامعي تفاجئ بمطلق النار يركض باتجاهه وبحسب التعميم الذي وصله حاول أن يعترض طريقه إلا أن مطلق النار أطلق الرصاص بالهواء لإخافته ولاذ بالفرار.

وتابع أن القاتل توجه الى المباني في الجامعة.

“كاميرات المراقبة أثبتت أن القاتل هرب إلى البنايات القريبة من الجامعة وكان لوحده دون مركبة تنتظره”، وفق المباشر الذي أشار إلى وجود أكثر من 800 كاميرا داخل الحرم الجامعي.