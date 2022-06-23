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الحنيفات: سنتحقق من شهادات منشأ وهمية للقمح والشعير

منذ 3 دقائق
الحنيفات: سنتحقق من شهادات منشأ وهمية للقمح والشعير

وطنا اليوم:قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الحكومة تدعم زراعة المحاصيل الحقلية، وتقوم بشراء القمح والشعير بضعف السعر العالمي وذلك دعماً للمزارع وقطاع المحاصيل الحقلية.
وأشار إلى أنه تم رصد محاولات الحصول على شهادات منشأ محلية ولا يوجد مقابلها زراعة حقيقية على أرض الواقع، وتم إلغائها من قبل لجان فنية ميدانية.
وأضاف الحنيفات في بيان اليوم الخميس، أن الوزارة ستعمل على التحقق من شهادات المنشأ للقمح والشعير من خلال مقارنة الشهادات مع الأراضي المزروعة والكميات الواردة من هذه المحاصيل مع قطع الأراضي المزروعة، ووفق آلية تضمن عدم بيع محاصيل مستوردة أو مدعومة بطريقة ملتوية.
وأشار إلى آلية جديدة باستخدام التلوين للمحصول المستورد والمستخدم للأعلاف تميزه عن المحلي والوزارة لديها إجراءات لضبط شهادات المنشأ وتحديد الكميات بواقعها الحقيقي.
وبين، أن هناك هدرا من خلال هذا الملف وأشكالا من الاحتيال من خلال بيع هذه المحاصيل لأكثر من مرة والحصول على فوارق الشراء بغير وجه حق للمحافظة على دعم المزارع بالشكل الصحيح وستعمل الوزارة على تحويل أي شبهة بهذا الخصوص الى الجهات الرقابية وبشكل مباشر ودراسة الملفات بأثر رجعي.
وأشار الحنيفات إلى استمرار الوزارة في ضبط ملف دعم الاغنام حيث سيتم الترقيم خلال شهر أيلول القادم وفق الية ضبط من ثلاث لجان مختصة ومحكمة وحصر الحيازات الحيوانية الوهمية.


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