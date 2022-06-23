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إغلاق جزء من طريق عمان – الزرقاء

23 يونيو 2022
إغلاق جزء من طريق عمان – الزرقاء

وطنا اليوم _ أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع مديرية الامن العام عن اغلاق جزء من طريق أوتوستراد عمان – الزرقاء (شارع الجيش) بالاتجاهين واجراء تحويلات مرورية في الموقع بشكل مؤقت، لتركيب جسر مشاة جديد مقابل ادارة السير المركزية، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم غد الجمعة ولغاية الساعة السادسة من مساء اليوم ذاته.
وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه سيتم اغلاق المنطقة الواقعة ما بين جسر المحطة القائم ولغاية اشارة المسلخ لتركيب جسر المشاة الجديد امام ادارة السير المركزية.
وأوضحت، أنه سيتم تحويل السير القادم من عمان بإتجاه الزرقاء من قبل جسر المحطة القائم الى إشارة المحطة وحسب المخطط المرفق والاشارات الارشادية في الموقع ، فيما سيتم تحويل السير القادم من الزرقاء بإتجاه عمان من اشارة المسلخ يمينا ثم يسارا الى طريق البطحاء ومتابعة السير من طريق النخيل الى جسر المحطة القائم وحسب المخطط والاشارات الارشادية في الموقع .
وأكدت، الوزارة أن التحويلات المرورية مزودة بعناصر السلامة العامة والاشارات التحذيرية كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقييد باسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.


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