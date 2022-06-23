الأمن: لا يمكن تأكيد أو نفي رسالة جريمة إيمان

وطنا اليوم:قال مصدر أمني إنه لا يمكن تأكيد أو نفي صحة الرسالة التهديدية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي يعتقد أن القاتل ارسلها للمغدورة ايمان ارشيد .

واضاف المصدر انه لا يمكن نفي صحة الرسالة او تأكيد مدى صحتها الا بعد عرضها على خبراء فنيين ومختصين بمثل هذه القضايا .

وشغلت قضية الطالبة ايمان ارشيد الرأي العام الأردني والعربي ، بعد اقدام مجهول باطلاق عدة رصاصات على المغدورة ايمان داخل احدى الجامعات الخاصة في العاصمة عمان ظهر اليوم الخميس