رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك إلى الهباهبة والزبون

وطنا اليوم:نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الهباهبة بوفاة آسيا محمد مطلق الهباهبة، أرملة العين والنائب السابق عبدالله حسين الهباهبة، وإلى عشيرة الزبون بوفاة خديجة غمار الزبون، شقيقة النائب السابق عقلة غمار الزبون.

وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدتين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته