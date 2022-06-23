شلباية لوطنا اليوم : المعنويات عالية ولا بديل عن الفوز وغياب ثائر

وطنا اليوم _ قال مدير نشاط كرة القدم في نادي الوحدات، زياد شلباية، أن معنويات الفريق مرتفعة قبل مواجهة فريق الفيصلي بعد غد السبت.

وبين شلباية في حديث لوطنا اليوم، أن لا غيابات في صفوف الفريق سوى اللاعب أحمد ثائر بسبب تراكم الانذارات .

ولفت شلباية أن الفريق سيتوجه إلى معسكر مغلق في احد فنادق العاصمة قبل المواجهة المرتقبة، مشيرا بأنه لا بديل عن الفوز من أجل الاقتراب من صدارة الدوري .

ويلتقي الفيصلي و الوحدات بعد غد السبت، على ستاد عمان الدولي الساعة الثامنة والنصف مساءا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.