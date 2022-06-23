ماهي العقوبة التي تنتظر قاتل الطالبة؟ مدعي عام سابق يجيب

وطنا اليوم – أكد مدعي عام جنايات كبرى ومساعد النائب العام في عمان سابقا الدكتور نايل ارفيفان الرقاد، أن عقوبة قاتل #الطالبة_ ايمان هي #الاعدام اذا لم يتم اسقاط الحق الشخصي وفقا للقانون.

وأضاف الرقاد أنه من حيثيات القضية الأولية تبيّن أن لدى الجاني “النية الجرمية للقتل وجهز لها مسبقاً”، مشيرا إلى أن ذلك يعد جريمة مع سبق الإصرار والترصد.

وأضاف أن المادة 328 من قانون العقوبات أوضحت أنه (يعاقب بالإعدام على القتل قصدًا:

1- إذا ارتكب مع سبق الإصرار، ويقال له (القتل العمد).

2– إذا ارتكب تمهيدًا لجناية أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها، أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله).

وأكد أن مثل هذه القضايا التي تثير الرأي العام تأخذ صفة الاستعجال.

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