مندوباً عن الملك وولي العهد ..رئيس الديوان الملكي يعزي إل إرشيد وعشيرتي الحديد والمجالي

وطنا اليوم – مندوباً عن صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى آل ارشيد بوفاة المرحوم عماد الدين فريد ارشيد، شقيق صاحبة السمو الملكي الأميرة فريال، وخال صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن محمد، مستشار جلالة الملك الخاص، وصاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد، كبير المستشارين لجلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة أم السماق بالعاصمة عمان، تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم آل ارشيد، معرباً عن أصدق مشاعر المواساة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

*وفي منطقة جبل الحديد بالعاصمة عمان* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العقيد الركن محمد ضيف الله مناور الحديد، تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الحديد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي، في اتصال هاتفي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة المجالي وذوي المرحوم فواز فرحان المجالي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.