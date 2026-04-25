مندوباً عن الملك وولي العهد ..رئيس الديوان الملكي يعزي إل إرشيد وعشيرتي الحديد والمجالي

25 أبريل 2026
وطنا اليوم –  مندوباً عن  صاحب الجلالة  الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين  وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد،  قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى آل ارشيد بوفاة المرحوم عماد الدين فريد ارشيد، شقيق صاحبة السمو الملكي الأميرة فريال، وخال صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن محمد، مستشار جلالة الملك الخاص، وصاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد، كبير المستشارين لجلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة أم السماق بالعاصمة عمان، تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم آل ارشيد، معرباً عن أصدق مشاعر المواساة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

*وفي منطقة جبل الحديد بالعاصمة عمان* نقل العيسوي،  خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العقيد الركن محمد ضيف الله مناور الحديد، تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الحديد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي، في اتصال هاتفي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة المجالي وذوي المرحوم فواز فرحان المجالي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.


24 ساعة
22:42

المنتدى العربي للمدن الذكية ينظم ورشة متخصصة ضمن مبادرة “تمكين” حول الذكاء الاصطناعي في القطاع البلدي

20:41

استيراد بشري بغطاء ديني .. تفاعل واسع بوصول مهاجرين من الهند إلى إسرائيل

20:27

وزير النقل: مشروع سكة الحديد استراتيجي لربط دول الخليج بسوريا وتركيا

20:12

الحكومة تصدر عدة قرارات مهمة للأردنيين

20:05

بدء محاكمة بشار الأسد غيابيا وأهالي الضحايا وجها لوجه مع عاطف نجيب

19:58

الأمن العام: الرقم الموحّد بدلا من خدمة الرسائل للاستعلام عن الطلبات القضائية

19:52

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 6 في معارك جنوبي لبنان

19:46

الانتهاء من تطوير منطقة أمان نهايات مدرج مطار الملك الحسين الدولي

19:23

توافق أردني كويتي على عقد مشاورات سياسية بين البلدين قريبا

19:21

العقبة الخاصة تمثل المملكة بالاجتماع الخامس لصندوق الشراكه للإقتصاد الأزرق في اسبانيا

19:20

البوتاس العربية تسجل أعلى نمو في الصادرات الوطنية

19:19

بدعم من كابيتال بنك وبالتعاون مع إنتاج رياديات يواصلن التميز في جائزة ملهمة التغيير من أورنج الأردن

وفيات
وفيات الأحد 26-4-2026وفيات الجمعة 24 – 4 – 2026وفيات الخميس 23-4-2026وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة الله