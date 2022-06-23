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أمانة عمان تخفض رسوم الابنية لمدة 3 سنوات

منذ 3 دقائق
أمانة عمان تخفض رسوم الابنية لمدة 3 سنوات

وطنا اليوم:قالت سوزان ابو جرادة، عضو أمانة عمان عن منطقة بسمان، إن الأمانة وتسهيلاً على اهالي عمان وتشجيعا للاستثمار خفضت رسوم الابنية بكافة انواعها والتجاوزات وبدل المواقف بنسبة ٥٠٪؜ ولمدة ٣ سنوات اعتبارا من اليوم.
وأضافت ابو جرادة عن تعديل نظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان انه تم اجازة تعديل النظام ترخيص محطات المحروقات ضمن السكن وبشروط محدده.
وتشير تعديلات نظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان إلى:
1.منح خصم للمواطنين على رسوم تراخيص الابنيه والتجاوزات وبدل مواقف50 ٪ الرسوم الواردة في المادة (72)من نظام الأبنية
2.السماح لترخيص محطات المحروقات بتنظيم السكن ضمن شروط معينه أهمها يكون الشارع 30م فما فوق ومساحتها 2دونم كحد أدنى مثل شارع الاردن


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