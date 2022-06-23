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الكهرباء الوطنية تقترض 100 مليون دينار

منذ 9 ثواني
الكهرباء الوطنية تقترض 100 مليون دينار

وطنا اليوم:أعلن البنك المركزي عن نتائج مزاد الشريحة الأولى من الإصدار الخامس من صكوك مرابحة شركة الكهرباء الوطنية، والبالغة قيمته (100) مليون دينار، ولأجل ثلاث سنوات ونصف وبعائد (نسبة مرابحة) 4.25% سنوياً.
ووافقت الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية بموجب قرار مجلس الوزراء على قيام شركة الكهرباء الوطنية باقتراض مبلغ 917 مليون دينار لتغطية الاحتياجات التمويلية للشركة والالتزامات المترتبة عليها حتى نهاية العام الحالي.

قرار مجلس الوزراء الذي نشر ضمن وصف برنامج الصكوك الإسلامية لشركة الكهرباء الوطنية للعام 2022 والذي وصل المملكة نسخة منه مكّن الشركة من الاقتراض من خلال البنوك المحلية أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو البنوك الإسلامية أو السندات أو إصدار الصكوك الإسلامية بكفالة البنوك الإسلامية.
وقرر مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية في الربع الأول من العام الحالي الموافقة على إصدار صكوك التمويل الإسلامية بقيمة 375 مليون دينار على شرائح وذلك لغايات تمويل مشتريات الطاقة وكذلك مشتريات الشركة من الغاز الطبيعي والمسال ومشتريات الوقود.
وعليه اعدّت شركة الكهرباء الوطنية دراسة جدوى لمشروع تمويل مشتريات الطاقة وكذلك مشتريات الشركة من الغاز الطبيعي والمسال ووقود لاستخدامه في توليد الكهرباء ومشتريات الوقود من خلال إصدار صكوك تمويل إسلامي، بحيث سيتم إطفاء الصكوك من خلال التسديد الجزئي بموجب 7 أقساط نصف سنوية متساوية.

وحُددت الأسباب الفنية لسلعة المرابحة (الغاز الطبيعي ومشتريات الطاقة، مشتريات الوقود)، لاستخدام الطاقة الكهربائية في زيادة كفاءة محطات توليد الكهرباء وتقليل تكاليف الصيانة وأن تكلفة الغاز الطبيعي أقل من الوقود الثقيل وأن له آثار إيجابية على البيئة نتيجة التخفيض من الانبعاثات الغازية الناتجة عن استخدام الوقود الثقيل بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة.
أما الأسباب التمويلية للتمويل عن طريق الصكوك جاء لتنويع مصادر التمويل بحيث أشارت دراسة لشركة الكهرباء الوطنية أن تكلفة التمويل من خلال الصكوك أقل مقارنة مع التمويل عن طريق القروض التقليدية حيث تتوقع الشركة أن يتم تحقيق وفورات مالية بقيمة تقديرية وصلت إلى 12.5 مليون دينار من خلال إصدار الصكوك الإسلامية مقارنة بالتمويل من خلال القروض البنكية التقليدية.
وتعد الحكومة ممثلة بوزارة المالية هي الضامن للصكوك الصادرة عن الشركة من حيث تسديد ثمن سلعة المرابحة (الغاز الطبيعي ومشتريات الطاقة، مشتريات الوقود) ودفعات العائد كافة (نسبة المرابحة) في مواعيد استحقاقها وذلك بموجب كتاب وزارة المالية الصادر بنهاية شهر أيار الماضي.
ويشار إلى أن نتائج مزاد الشريحة الأولى من الإصدار الخامس من صكوك مرابحة شركة الكهرباء الوطنية والمنشورة على موقع البنك المركزي، بينت حجم العروض الواردة في المزاد بلغت 320 مليون دينار، وبتغطية وصلت إلى 3.2 مرة، وحجم العروض المقبولة 100 مليون دينار


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