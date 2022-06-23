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الزراعة : لا خراف جورجية للأضاحي في الأردن

منذ 3 دقائق
الزراعة : لا خراف جورجية للأضاحي في الأردن

وطنا اليوم:أكدت وزارة الزراعة اليوم الخميس، أنه لن يسمح بادخال الخراف الجورجية إلى المزارع او الاسواق الأردنية حية بهدف بيعها للأضاحي.
وقال الناطق باسم الوزارة لورنس المجالي إن استيراد الخراف الجورجية مستمر وفقا للشروط التي وضعتها الوزارة، وذلك لتشابهها الكبير مع الخراف البلدية.
وأوضح أن الاستيراد من جورجيا متاح اما خراف مذبوحة، او إدخالها حية الى المسلخ مباشرة.
وأضاف أن استيراد أضاحي العيد لن يكون محظوراً إلا على الدول المحظورة من قِبل منظمة صحة الحيوان بسبب وجود أمراض أو أوبئة فيها.
وبين أن الوزارة واصلت منح الرخص لاستيراد الأضاحي، لكافة الدول غير المحظورة باستثناء جورجيا، مشيراً الى تواجد الخراف السودانية الحية في السوق هذا العام


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