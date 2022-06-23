توافق على اتفاقية ترخيص الجيل الخامس في الأردن

وطنا اليوم:توافقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركات الاتصالات الثلاثة العاملة في السوق المحلي على تفاصيل بنود اتفاقية ترخيص خدمات الجيل الخامس، وفق رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان.

وقال السرحان إن التوافق جاء بعد اجتماعات مكثفة طوال الفترة الماضية شملت نقاشا للتفاصيل الفنية كافة المتعلقة بالخدمة بما يضمن ترخيصها بالشكل الأمثل المطلوب؛ إضافة لمناقشة بنود أخرى ، بحسب المملكة.

وبشأن تفاصيل الاتفاقية رجح السرحان الإعلان عنها قريبا.

وأعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، عن إطلاق بنية تحتية لخدمات الجيل الخامس للاتصالات، وقال، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، إن “الحكومة اتخذت قراراً بتمكين شركات الاتصالات المحليَّة من تأسيس البنية التحتيَّة لخدمات الجيل الخامس 5G”.

السرحان قال في تصريح سابق لـ”المملكة” إن إطلاق خدمات الجيل الخامس “ليس ترفاً”، بل حاجة ماسة وركيزة أساسية للتحول الرقمي والذي أصبح سمة أساسية من سمات التطور التكنولوجي المستقبلي، مشيرا إلى أن خدمات الجيل الخامس تدعم معظم الخدمات والتطبيقات الحديثة مثل خدمات المحتوى وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها من الاستخدامات التي تحتاج إلى تقنية سريعة ومنافسة، الأمر الذي يعود بالفائدة على تحقيق النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي وتسهم في توفير فرص العمل المختلفة والوظائف المستحدثة ودخول شركات مساندة للسوق الأردني الواعد