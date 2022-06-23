العلوم التطبيقية تنعى طالبتها التي توفيت بعيار ناري

وطنا اليوم:نعت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الخميس، الطالبة التي قتلت بعيار ناري صباح اليوم.

وقالت الجامعة: “بقلوب يعتصرها الألم ومؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره تنعى جامعة العلوم التطبيقية الخاصة طالبتها “إيمان ارشيد” من كلية التمريض”.

وتابعت “وتتقدم من أسرة الفقيدة وأسرة الجامعة بخالص العزاء والمواساة سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته”.

وتعهدت الجامعة بالملاحقة القضائية لكل من تسبب بهذا الحادث المؤلم حتى ينال القصاص العادل على جريمته البشعة، وفق البيان.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الخميس أطلق مجهول عدة عيارات نارية على فتاة جامعية بالعاصمة عمان، وما لبثت ان فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وأفاد مصدر أمني أن القاتل لاذ بالفرار، وأنه تجري ملاحقته وتم فتح تحقيق بالحادثة