البنك الأردني الكويتي يطلق منتج تمويل نقاط البيع وحركات الدفع الإلكتروني

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن إطلاق برنامج تمويل مقابل إيرادات نقاط البيع كأحد أبرز الحلول التمويلية السريعة التي تهدف إلى دعم وتلبية احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنمية أعمالهم، “نقاط بيعك هي مصدر تمويلك” هو برنامج تمويلي يصل تمويله لغاية 70% من مبيعات المنشأة عبر أجهزة نقاط البيع وقنوات الدفع الإلكتروني الخاصة بها، حيث تزداد قيمة التمويل المقدم من البنك الأردني الكويتي بزيادة مبيعات المنشأة، وبأقساط مرنة تلائم جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع توفر إمكانية شراء التزاماتهم من البنوك الأخرى، وبفترة سداد تصل لغاية 12 شهر.

هذا ويعتبر إطلاق البرنامج تأكيداً على سعي البنك الدائم لتقديم الأفضل لعملائه واستكمالاً لاستراتيجيته في مواكبة أحدث التطورات من خلال تحديث المنتجات والخدمات والسعي الدائم لإطلاق المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة، حيث يؤكد البنك الأردني الكويتي على قدراته المتميزة لتوفير باقة من المنتجات والحلول الاستثمارية الشاملة والمبتكرة والمرنة في آن واحد، بالإضافة إلى غيرها من الخدمات المصرفية والتجارية التي يقدمها البنك.