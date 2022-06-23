الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى الإمارات

وطنا اليوم:غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، أرض الوطن الخميس، في زيارة عمل إلى أبوظبي، يلتقي خلالها مع أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

وعلم أن المباحثات بين الزعيمين تشمل العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين واخر المستجدات على الساحة العربية والدولية في ضوء اللقاء العربي المرتقب مع الرئيس الاميركي جو بايدن المنوي عقده في جدة، وسبل التنسيق بما يخدم القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.