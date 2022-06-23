الجغبير: القطاع الصناعي قادر على تخفيض نسب البطالة.. بشرط!

وطنا اليوم:قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي قادر على تشغيل 90 % من العمالة إذا تم تخفيص الكلف، وبالتالي تخفيض نسب البطالة بمستويات غير مسبوقة.

وأضاف الجغبير، خلال لقاء وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة بأعضاء غرفة صناعة عمان، اليوم الخميس، إنه إذا لم يتم تخفيض كلف الإنتاج لن نستطيع المنافسة محليا وفي وخارجيا، مؤكدا ” لو عملنا 100 قانون للاستثمار، ولم يتم تخفيض كلف الإنتاج وتقييد استيراد السلع التي تنتج محليا لن نستطيع المنافسة وحل مشكلة البطالة والفقر”.

وقال إنه يجب أن نسعى لتوفير الغاز للمصانع لتخفيض الكلف والقدرة على المنافسة، مبينا أن المنتج الأردني يحظى بسمعة عالية في أسواق التصدير ولكن ارتفاع الكلف يحرمه من المنافسة.

من جانبه، وافق الوزير الخرابشة على تشكل لجنة من القطاع الصناعي لدارسة احتياجات المصانع من الغاز وتقديمها لوزارة الطاقة والثروة المعدنية للعمل على تنفيذها بأسرع وقت.

وقال الخرابسة إن ترشيد الاستهلاك يعزز أمن التزود بالطاقة، مشيرا إلى مجموعة إجراءات أقرتها الحكومة، وآخرها تخفيض التعرفة الكهربائية للقطاعات الإنتاجية يقلل الكلف التشغيلية.

وأكد الوزير أننا “معنيون بزيادة تنافسية القطاع الصناعي واتخذنا عددا من الإجراءات بالخصوص”، لافتا إلى أن التعرفة الكهربائية المدعومة انعكست إيجابا على مختلف القطاعات الإنتاجية.

وبين أن ترشيد الاستهلاك يعزز أمن التزود بالطاقة.