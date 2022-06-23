بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

إصدار 173 ألف شهادة عدم محكومية في 5 أشهر

منذ 57 ثانية
إصدار 173 ألف شهادة عدم محكومية في 5 أشهر

وطنا اليوم:قالت وزارة العدل، الخميس، إنه تم إنجاز 23 ألف معاملة لدى دوائر الكاتب العدل خلال شهر أيار 2022.
وذكرت عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أنه تم تنفيذ 409 مزادات إلكترونية، وأرشفة 2 مليون ورقة قضائية، فضلا عن عقد 3716 جلسة محاكمة عن بعد.
وبينت أنه تم إصدار 93 حكما قضائيا بعقوبة بديلة عن الحبس، تم تنفيذ 35 حكما منها خلال الشهر الماضي.
وأوضحت أنه تم إصدار 173 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا منذ بداية العام وحتى نهاية أيار “5 أشهر”، فيما تم إصدار 29,299 شهادة عدم محكومية باللغة العربية و2808 شهادات باللغة الإنجليزية إلكترونيا خلال أيار الماضي.
وأشارت إلى إنجاز 28,237 معاملة في الشامل للخدمات الحكومية فرع عمان، وإنجاز 10,910 معاملات في فرع الزرقاء وإنجاز 3,454 معاملة في فرع الكرك، خلال ذات الشهر


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

10:46

طرح عطاء لشراء 120 ألف طن شعير

10:42

إطلاق شراكة لتبادل الخبرات بين الضمان الاجتماعي الأردني والتركي

10:35

مناقشة أول رسالة ماجستير ببرنامج اللغة الإنجليزية في عمان الأهلية للطالبة روان مبيضين

10:33

جامعة عمان الأهلية تستقبل وفداً ليبياً يمثل قطاع التعليم العالي

10:15

الأردنيون يلجأون للنكتة رداً على قرارات حكومية تزعجهم

10:05

عوجان : “طلبة مؤتة “خطوات متسارعة نحو الريادة

10:03

النعيمات يهنىء المقدم الركن محمد الفاعوري

09:46

الحكومة : مشكلة الكلاب الضالة أصبحت تهدد المواطنين

09:41

الشبول: نتوقع موسما سياحيا متميزا هذا الصيف

09:33

وفاة و6 إصابات بالغة بتدهور مركبة في عمان

09:30

هميسات : كورونا سبب التأخير في تلفريك عجلون

09:25

وفيات الخميس 23-6-2022

09:21

الأوقاف: سكنات الحجاج الأردنيين تبعد 1500 متر عن الحرم المكي

09:16

واشنطن ترجح التقارب بين إسرائيل ومزيد من الدول العربية

09:10

اللواء الحواتمة يُكرم ضابط على أمانته وحسِّه الامني

08:12

الاحتيال الضريبي يكلف #ماكدونالدز “غرامة تاريخية”

07:55

البراري: ستجري المقايضة الكبرى

06:38

الطراونة: الانتقال إلى الإعلام الرقمي بات أمراً ملحاً

06:27

المخدرات السورية المنشأ … عائدات بالمليارات !!

06:11

الخلايلة: تعليم القران الكريم وتعلمه في رأس أولوياتنا

05:50

وزير الدفاع الاسرائيلي: إذا لزم الأمر سندخل إلى بيروت وصيدا

05:45

فتوى تشعل جدلاً في مصر

05:41

السفارة الامريكية تطلب تقليص مدة استقبال الرئيس الامريكي في مطار بن غوريون

05:32

“الدولة المدنية” بدون ميك أب ..من وجهة نظر زيادين

01:45

اذاعة ميلودي تتقدم بشكوى بحق سيدة توجهة بإساءات لفظية للأردنيين عبر برنامج إذاعي

01:28

وطنا اليوم تكشف حقيقة سماع الاردنيين في اربد صوت إنفجار قوي بالقرب من الحدود الأردنية السورية

23:58

ثروته 18 مليار دولار.. طلاق قطب الإعلام روبرت مرودخ وزوجته

23:14

ساديو مانيه رسميا إلى بايرن ميونيخ من ليفربول بعقد لثلاث سنوات

22:57

خمس وصفات على طاولة الرئيس

22:46

القطامين يفتح النار في كل الاتجاهات: التقيت الخصاونة في منزله لمدة 4 ساعات لاقناعي بدخول الحكومة

22:38

معن قطامين: منصب الوزير في الأردن “تهمة”

21:37

تشخيص خاطئ لبراء مرعي في الكويت و مشاركة السمارنة تتضح غدا

20:42

خبير أوبئة أردني يحذر : خطر فيروس كورونا لم ينتهي

20:34

نمو حركة الطائرات عبر مطار الملكة علياء

20:27

8 إصابات بانقلاب حافلة في اربد

20:18

دبي تتحول إلى سويسرا الجديدة لتجار السلع الروسية

20:05

“التجارب الحزبية السابقة والأيام المقبلة”

19:48

الصحة العالمية: خطر الإصابة بجدري القرود أصبح حقيقيا ومقلقا

19:47

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعقد مُحاضرة توعوية بمؤسّسة التدريب المهني

19:42

التمييز: القضاء الشرعي هو المختص بقضايا الدية وليس النظامي

19:30

الكويت تعتمد 4 جامعات أردنية وتلغي خامسة

19:20

الزراعة: نعمل على تدشين 3 مستشفيات بيطرية

19:20

الوصل الإماراتي يقدم عرض للاعب احمد العرسان

18:59

جامعة الاسراء في مقدمة المراكز بحسب تصنيف (AD Scientific Index)

18:31

الكويت تسحب اعتماد دكتوراة العلوم السياسية في الجامعة الاردنية

17:08

حفل تكريمي للطلبة المتفوقين بكلية العلوم التربوية في عمان الاهلية

16:52

حادثة فتاة المنصورة .. ردة فعل المارة تحدث جدلاَ

16:46

ولي العهد يستضيف الحافظ للقرآن الكريم العنانزة

وفيات

وفيات الخميس 23-6-2022وفيات الاربعاء 22-6-2022وفيات الثلاثاء 21-6-2022وفيات الاثنين 20-6-2022وفيات الاحد 19-6-2022