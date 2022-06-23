إصدار 173 ألف شهادة عدم محكومية في 5 أشهر

وطنا اليوم:قالت وزارة العدل، الخميس، إنه تم إنجاز 23 ألف معاملة لدى دوائر الكاتب العدل خلال شهر أيار 2022.

وذكرت عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أنه تم تنفيذ 409 مزادات إلكترونية، وأرشفة 2 مليون ورقة قضائية، فضلا عن عقد 3716 جلسة محاكمة عن بعد.

وبينت أنه تم إصدار 93 حكما قضائيا بعقوبة بديلة عن الحبس، تم تنفيذ 35 حكما منها خلال الشهر الماضي.

وأوضحت أنه تم إصدار 173 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا منذ بداية العام وحتى نهاية أيار “5 أشهر”، فيما تم إصدار 29,299 شهادة عدم محكومية باللغة العربية و2808 شهادات باللغة الإنجليزية إلكترونيا خلال أيار الماضي.

وأشارت إلى إنجاز 28,237 معاملة في الشامل للخدمات الحكومية فرع عمان، وإنجاز 10,910 معاملات في فرع الزرقاء وإنجاز 3,454 معاملة في فرع الكرك، خلال ذات الشهر