مناقشة أول رسالة ماجستير ببرنامج اللغة الإنجليزية في عمان الأهلية للطالبة روان مبيضين

وطنا اليوم:نوقشت يوم الثلاثاء الموافق 21-6-2022 رسالة الماجستير الأولى في برنامج اللغة الإنجليزية وآدابها والذي تم افتتاحه عام 2020 في كلية الآداب والعلوم – جامعة عمان الأهلية، للباحثة روان محمد مبيضين بعنوان:

(معضلة الاضطهاد: دراسة مقارنة بين الصباح في جنين لسوزان أبو الهوى ومزرعة الحيوان لجورج أورويل).

وقد تشكلت لجنة المناقشة من د. حنان ابراهيم رئيس اللجنة ومشرف الرسالة، أ.د. ماجد العضايلة (عضواً خارجياً)، د. تيسير أبو عودة عضواً داخلياً.

وأوصت اللجنة في نهاية المناقشة بنجاح الطالبة وإجازة الرسالة مع تعديلات بسيطة.