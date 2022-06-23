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جامعة عمان الأهلية تستقبل وفداً ليبياً يمثل قطاع التعليم العالي

منذ 3 دقائق
جامعة عمان الأهلية تستقبل وفداً ليبياً يمثل قطاع التعليم العالي

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمان الاهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان وفداً ليبياً يمثل قطاع التعليم العالي الليبي يرافقه المستشار الثقافي بالسفارة الليبية في عمان الدكتور أحمد الدويك قبل ايام.
وضم الوفد الليبي مديرعام هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور فيصل العبدلي ورئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا الأستاذ الدكتور رمضان المدني، ورئيس اللجنة والمستشار الأكاديمي لوزارة التعليم العالي الليبية الأستاذ الدكتور جمال الصغير.
وقد بحث الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة مع الوفد الضيف سبل التعاون في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والدراسات العليا، والتصنيف والاعتمادات الدولية، واستقطاب الطلبة الليبيين، والتعاون الأكاديمي والبحثي لأعضاء الهيئة التدريسية، وعقد الدبلومات والدورات التدريبية المشتركة.
وحضر اللقاء من الجامعة مساعد رئيس الجامعة للشؤون الخارجية الأستاذ الدكتور أنس السعود والسيد سمير حجازي مدير العلاقات العامة لمجموعة الحوراني .
كما حضر اللقاء من الجانب الليبي عميد كلية الدراسات العليا الدكتور محمود الرفاعي والدكتور شادي الحموري، وعميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتورة نهاية الشياب الى جانب حضورمدير مكتب العلاقات الدولية الدكتور فداء التميمي.
ثم اصطحب مساعد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أنس السعود الوفد في جولة للتعرف على الجامعة وكلياتها ومراكزها ومرافقها.
وثمن الوفد الليبي ما وصلت إليه الجامعة من مستوى أكاديمي وبحثي عال والذي يتزامن مع مسيرة التطوير والتحديث والقدرة على استقبال الطلبة الوافدين بنسبة تفوق الطلبة المحليين مما يجعلها بيئة جاذبة للتنوع الثقافي والمعرفي.
وفي نهاية الزيارة قدم رئيس الجامعة درع الجامعة تكريماً للوفد وزيارته.


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