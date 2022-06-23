عوجان : “طلبة مؤتة “خطوات متسارعة نحو الريادة

وطنا اليوم:التقى الدكتور عرفات عوجان رئيس جامعة مؤتة اليوم بمجموعة من الطلبة المشاركين في البرنامج التدريبي الذي ينفذه مركز الريادة والابتكار وبالتعاون مع مركز تطوير الأعمال BDC حيث استمع الى شرح موجز عن الورشة التدريبية المتخصصة ضمن برنامج انهض الذي ينفذه المركز وقال عوجان أن المرحلة القادمة تحتم على الطلبة المشاركة الفاعلة في الفرص التدريبية التي تتاح لهم من خلال الشراكة مع المنظمات والمؤسسات الداعمة لتطوير الأفكار الريادية والإبداعية لدى الطلبة والمجتمع المحلي ،مؤكدا حرص الجامعة على رعاية الإبداعات الطلابية وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال مركز الريادة والابتكار،ومن الجدير بالذكر أن هذه الورشة التدريبية والتي تستمر لمده اسبوعين يتلقى خلالها المشاركين منهاجا علميا و تدريبات مكثفة في مواضيع تأسيس الشركات والريادة والتحليل المالي للمشاريع الريادية والإبداعية حضر اللقاء الدكتور علي الضمور نائب الرئيس للشؤون الإدارية والدكتور محمد المجالي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والدكتور وليد الرواضية مدير مركز الريادة والابتكار