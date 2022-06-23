النعيمات يهنىء المقدم الركن محمد الفاعوري

وطنا اليوم:يتقدم محمد حاتم النعيمات “ابوحاتم” باحر التهاني والتبريكات الى الاخ العزيز المقدم الركن محمد الفاعوري بمناسبة تعينة قائد كتيبة 71 القوات الخاصة في القوات المسلحة الاردنية الباسلة ،الف مبروك يا محمد بيك الفاعوري وعقبال المناصب العليا ،وبكم تعلو وتزهو المناصب.