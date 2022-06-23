الشبول: نتوقع موسما سياحيا متميزا هذا الصيف

وطنا اليوم:توقع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول، اليوم الخميس، أن يشهد الأردن موسما سياحيا متميزا هذا الصيف.

وأضاف الشبول في حديثه عن مهرجان الفحيص أن المهرجان بدأت فكرته عام 2017 وفي هذا العام يأتي بعد خروجنا من قيود فيروس كورونا المستجد بالتزامن مع عودة المغتربين من الخارج وبدء الموسم السياحي الصيفي.

وتنطلق غدا الجمعة، فعاليات مهرجان صيف الأردن، والتي ستستمرُّ حتى 26 آب/ أغسطس المقبل في جميع المحافظات، وستبدأ غدا في محافظات الوسط والشمال.

وتبدأ فعاليات المهرجان الصيفي من الساعة 6:00 مساءً وحتى 10:00 ليلاً، ضمن المواقع المخصّصة التي تمّ تحديدها مسبقاً لإقامة الأنشطة المتنوعة في كلِّ محافظة.

وبين الشبول إن المهرجان يشمل أنشطة وفعاليات عائلية بمشاركة فنانين أردنيين على مدار شهرين.

وتوفّر الفعاليات، أجواءً ترفيهية وتثقيفية مجانية للمواطنين وزوّار المملكة من مختلف الفئات العمرية، من خلال عرض مسرحيات وفعاليَّات ترفيهيَّة للأطفال، وتقديم عروض فلكلورية وفنيَّة بمشاركة نخبة من الفنانين الأردنيين.

وتهدف هذه الفعاليات إلى توفير أجواء من البهجة والفرح للمواطنين، ومنحِ الأطفال وأسرهم أجواء احتفالية وترفيهيَّة، بالتَّزامن مع بدء العطلة الصيفية لطلبة المدراس والجامعات، وعودة المغتربين الأردنيين لقضاء إجازة الصَّيف، وحلول عيد الأضحى المبارك.