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اللواء الحواتمة يُكرم ضابط على أمانته وحسِّه الامني

منذ 5 ثواني
اللواء الحواتمة يُكرم ضابط على أمانته وحسِّه الامني

وطنا اليوم:عثر الملازم أول محمد العمري من مرتبات مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية على حقيبة نقود بداخلها مبلغ مالي كبير داخل أحد المطاعم السياحية في محافظة جرش.
وقام الملازم العمري بالبحث عن صاحب الحقيبة والذي تبين أنه من جنسية أجنبية، ليعيدها له وكامل المبلغ بداخلها.
مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة كرم الملازم العمري لأمانته وحسه الامني، شاكرا اياه، ومعربا عن اعتزازه وتقديره لما أبداه وقدمه من أمانة عكس من خلالها أخلاق الأردنيين.
وأشار الحواتمة إلى أن هذا التصرف القويم هو الأمر الذي عهدناه في رجل الامن الأردني الحريص على إنفاذ واجبه، وأداء أمانته بإخلاص وعلى أكمل وجه


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