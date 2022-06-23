وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة: اجتزاء ثوانٍ من الكلام حتى في كتاب الله سيخرج المعنى مختلفا تماما

الخلايلة: تعليم القران الكريم وتعلمه في رأس أولوياتنا

وطنا اليوم – قال وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن اجتزاء ثوانٍ معدودة من مقطع فيديو له وبثه يشوه الكلام ويفهم في غير مكانه.

وأضاف الخلايلة، في مقطع فيديو مسجل نشرته الوزارة، الأربعاء، “اجتزاء ثوانٍ من الكلام حتى في كتاب الله سيخرج المعنى مختلفا تماما. إذا أخذنا قول الله عز وجل ولا تقربوا الصلاة وتركنا الباقي، صار المعنى ولا تقربوا الصلاة، ولذا لا يمكن أن نقف في وجه تعليم القرآن الكريم”.

وبين “كان سياق الكلام يتحدث عن أننا حريصون جدا على تعليم كتاب الله عز وجل وتعلمه، فلا يمكن لي ولا لأي مسلم أن يقف في وجه تعليم القرآن الكريم. نحرص -بحمد الله عز وجل- على تعليم القرآن في مراكزنا، وندعم كل من يعلم القران الكريم ويتعلمه، ونعمل على هذا. وفي الوقت نفسه نحرص على تعليم أطفالنا وأبنائنا في المدارس ورياض الأطفال، لينعكس على سلوكهم وأخلاقهم وتعاملهم، وعلى تعامل مجتمعنا عموما، وأن يكون مجتمعا قرآنيا يتخلق بأخلاق القرآن وسلوكه؛ في أقواله وأفعاله وسلوكه وأن يظن المسلم بالمؤمنين خيرا”.

وأوضح أن “الكلام لا يحمل في غير سياقه ولا يفهم على غير وجهه الصحيح، ولكن في كل الاعتبارات تعليم القران الكريم وتعلمه في رأس أولوياتنا، وندعم كل من يعلم القرآن الكريم، ولدينا مدارس شرعية في وزارة الأوقاف