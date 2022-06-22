اذاعة ميلودي تتقدم بشكوى بحق سيدة توجهة بإساءات لفظية للأردنيين عبر برنامج إذاعي

وطنا اليوم_قرر مجلس إدارة اذاعة ميلودي الأردن التقدم بشكوى لدى المدعي العام بحق السيدة التي شاركت برسالة صوتية مسجلة ببرنامج مع معاذ الذي يقدمه الزميل معاذ العمري، نظراً لما تضمنته من إساءة واضحة وصريحة للإذاعة والمواطنين والزميل العمري الذي سيتقدم بالشكوى ممثلاً عن الإدارة .





وتؤكد إذاعة ميلودي حرصها على توخي الدقة والموضوعية في الطرح من خلال رسالتها ومحتواها الذي يخاطب الجميع برؤية وأهداف واضحة بما يتلائم مع مصلحة الوطن والمواطن .





وتشدد ” ميلودي ” على رفضها التام للإساءة باي شكل من الأشكال مع الاحتفاظ بالحق القانوني ورد الاعتبار للزميل معاذ العمري وكافة العاملين فيها .

هذا وقد أثارث سيدة نعتت الأردنيين بكلمات بذيئة وإساءات لفظية على الهواء مباشرة في مداخلة هاتفية لها عبر برنامج إذاعي محلي اليوم الأربعاء ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.



وفي التفاصيل، أن السيدة هاجمت البرنامج والأردنيين ردا منها على انتقادات حادة وجهت لأحد الوزراء على خلفية تصريح له بشأن الوضع المائي بالأردن واضطرار الحكومة لشراء كميات من المياه من إسرائيل.



وكما هو ثابت بمقطع فيديو متداول يوثق مداخلة السيدة عبر البرنامج، بأن الإساءات اللفظية كانت صادمة لمقدم البرنامج وللمستمعين حيث اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمهينة مطالبين بمعرفتها ومحاسبتها عما صدر عنها من اساءات للشعب الأردني.

