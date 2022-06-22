الوصل الإماراتي يقدم عرض للاعب احمد العرسان

وطنا اليوم _ ذكرت مصادر صحفية إماراتية أن نادي الوصل الإماراتي، بدا مهتما بالتعاقد مع اللاعب أحمد العرسان، خلال الفترة المقبلة.

وينتظر أن يكون نادي السرحان الذي يلعب العرسان في صفوفه، قد تسلم يوم أمس ردا نهائيا من نادي الوصل بشأن امكانية اتمام الصفقة .

وأكد رئيس نادي السرحان عبدالله السرحان في تصريحات صحفية ،أن الوصل فاتح إدارة النادي، على أن تكون ساعات مساء يوم امس، قد شهدت حسما للموضوع، سواء بالإيجاب أو الرفض. السرحان كشف ايضا عن ناد سعودي، سبق وأن ابدى اهتماما بالعرسان، لافتا إلى أن الأمور ربما تحسم قريبا بشأن وجهة اللاعب.