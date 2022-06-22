ضبط اعتداءات على المياه تزود مزارع وعقارات وصهاريج في عمان

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه إن حملات التفتيش والضبط المستمرة التي تنفذها مديرية الرقابة الداخلية بالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة وبالتعاون مع مديرية الامن العام وقوات الدرك والكوادر الفنية لدى الوزارة بالتعاون مع شركة مياهنا ضبطت مجموعة من الاعتداءات يومي الثلاثاء والاربعاء على الخطوط الرئيسية المزودة لمياه الشرب للمواطنين في مناطق متعددة من العاصمة تمثلت بتزويد عقارات وصهاريج ومزارع بطريقة مخالفة.

وبينت وزارة المياه والري أن كوادرها ضبطت ليلة امس الثلاثاء اعتداءات في منطقة جنوب عمان / منجا تمثلت بسحب خطوط قطر 2 انش لتزويد برك زراعية وتزويد مزارع وصهاريج لبيعها بطريقة مخالفة، وفي منطقة جبل عمان تم ضبط اعتداء على خط قطر 4 انش ناقل بسحب خط رئيسي 1 انش لعمارة 40 شقة تتزود بالمياه.

وفي منطقة وادي السير تم تشكيل حملة امنية صباح اليوم الاربعاء بالتعاون مع الامن العام والدرك حيث تم ضبط اعتداءات جديدة على نبع مياه الكرسي تمثلت بتركيب ماتورات وخطوط كهرباء مربوطة على احد المنازل المجاورة تقوم بسحب المياه لتعبئة صهاريج مخالفة.

وتم ازالة هذه الاعتداءات التي تؤثر بشكل كبير على حصص مياه المناطق المشار اليها واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة ليتم استكمال الاجراءات القانونية بحق المعتدين.

وثمنت الوزارة/ سلطة المياه تعاون مديرية الامن العام وقوات الدرك والمواطنين داعية الجميع الى التصدي بكل الوسائل القانونية لوقف مثل هذه الاعتداءات الصارخة في الوقت التي تكافح طواقمها لايصال المياه للمناطق في ظل الظروف المائية المعروفة.