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الخلايلة يوجه رسالة للأردنيين: المتداول من تصريحاتي مجتزأ

منذ 28 ثانية
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2021-01-21 14:36:43Z | |

وطنا اليوم:أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أنه لا يمكن الوقوف بوجه تحفيظ وتعليم القرآن الكريم.
وقال في تسجيل توضيحي بُث على موقع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية اليوم الخميس، إن ما حصل هو اجتزاء ثوان معدودة من مقابلة أجراها على إحدى القنوات المتلفزة، وفهمت في غير مكانها الصحيح.
وأضاف أنه لايمكن لأي إنسان مسلم الوقوف في وجه تعليم القرآن الكريم، “فنحن حريصون على تعليم وتعلم القرآن الكريم من خلال مراكزنا”، مشيرا إلى أن اجتزاء الكلام في ثوان وعدم بث ما قبله وبعده يشوه الكلام، وسيخرج المعنى مختلف تماماً.
وبين أن سياق الحديث خلال المقابلة، كان يتلخص في حرص الوزارة على تعليم وتعلم كتاب الله عز وجل، وهي داعمة لكل من يُعلم القرآن الكريم، لكن في نفس الوقت هي حريصة على تعليم الأطفال والأبناء في المدارس ورياض الأطفال، مؤكداً وجود مدارس شرعية في وزارة الأوقاف تُدرس التعليم الأكاديمي وتُعلم القرآن الكريم.
وشدد الخلايلة على أنه “رأس أولوياتنا هو تعليم وتعلم القرآن الكريم، ودعم كل من يعلم القرآن، كما نحرص على أبنائنا واجيالنا بحيث ينعكس تعلم القرآن على سلوكهم وأخلاقهم وتعاملاتهم، وفي أن يكون هناك مجتمع قرآني يتخلق بسلوكه”.

 


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