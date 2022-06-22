شركة الكهرباء الوطنية تقترض 75 مليون دينار كأذونات خزينة

وطنا اليوم:اقترضت شركة الكهرباء الوطنية 75 مليون دينار، كأذونات خزينة من السوق المحلية تستحق سدادها في العام المقبل.

ووفقا للإصدار، طرح البنك المركزي في 20 حزيران/يونيو الحالي، الإصدار رقم (22) للحصول على أذونات خزنية بقيمة 75 مليون دينار لصالح شركة الكهرباء الوطنية على أن تستحق هذه الأذونات في 22 حزيران/يونيو 2023، وفقا للمملكة.

وتعبر أذونات الخزينة أداة دين حكومية تستحق السداد في فترة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى عام