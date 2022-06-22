وطنا اليوم:اقترضت شركة الكهرباء الوطنية 75 مليون دينار، كأذونات خزينة من السوق المحلية تستحق سدادها في العام المقبل.
ووفقا للإصدار، طرح البنك المركزي في 20 حزيران/يونيو الحالي، الإصدار رقم (22) للحصول على أذونات خزنية بقيمة 75 مليون دينار لصالح شركة الكهرباء الوطنية على أن تستحق هذه الأذونات في 22 حزيران/يونيو 2023، وفقا للمملكة.
وتعبر أذونات الخزينة أداة دين حكومية تستحق السداد في فترة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى عام
شركة الكهرباء الوطنية تقترض 75 مليون دينار كأذونات خزينة
وطنا اليوم:اقترضت شركة الكهرباء الوطنية 75 مليون دينار، كأذونات خزينة من السوق المحلية تستحق سدادها في العام المقبل.