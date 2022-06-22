قسم الارشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا يستضيف الطالب الموهوب مراد معتز‎‎

وطنا اليوم:يحرص قسم الإرشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا على استخدام أساليب التدريس الحديثة من مثل النمذجة والعمل الميداني والبحثي، وذلك لتقديم كل ما من شأنه أن يزود الطالب بالأدوات والمهارات والمعرفة التي تساعده للتميز في سوق العمل.

وايمانا بهذه الفلسفة، فقد تم استضافة الطالب الموهوب مراد معتز لتقديم خبرته في الدراسة ضمن برامج الطلبة المتفوقين بالمملكة حيث أنه خريج مدارس الملك عبد الله للتميز ومدارس اليوبيل وذلك ضمن مساق الموهبة والتفوق الذي تدرسه د سناء السيد، وهو مساق اختياري في كلية الآداب والفنون في الجامعة. وقد قام الطالب بالحديث عن تجربته وعن الطرق التي من الممكن أن يرعى الطالب بها تميزه. وقد تم تقديم شهادة شكر للطالب تقديرًا لمجهوداته متمنيين له مزيدًا من التقدم والنجاح.