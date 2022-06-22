بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

قسم الارشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا يستضيف الطالب الموهوب مراد معتز‎‎

منذ دقيقتين
قسم الارشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا يستضيف الطالب الموهوب مراد معتز‎‎

وطنا اليوم:يحرص قسم الإرشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا على استخدام أساليب التدريس الحديثة من مثل النمذجة والعمل الميداني والبحثي، وذلك لتقديم كل ما من شأنه أن يزود الطالب بالأدوات والمهارات والمعرفة التي تساعده للتميز في سوق العمل.

وايمانا بهذه الفلسفة، فقد تم استضافة الطالب الموهوب مراد معتز لتقديم خبرته في الدراسة ضمن برامج الطلبة المتفوقين بالمملكة حيث أنه خريج مدارس الملك عبد الله للتميز ومدارس اليوبيل وذلك ضمن مساق الموهبة والتفوق الذي تدرسه د سناء السيد، وهو مساق اختياري في كلية الآداب والفنون في الجامعة. وقد قام الطالب بالحديث عن تجربته وعن الطرق التي من الممكن أن يرعى الطالب بها تميزه. وقد تم تقديم شهادة شكر للطالب تقديرًا لمجهوداته متمنيين له مزيدًا من التقدم والنجاح.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

10:03

زياد الحجاج ينوي الترشح لرئاسة النادي الفيصلي

09:59

وفاة ثانية بحادث طريق البترول في إربد

09:55

توجه بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء المستشفيات الخاصة المتنقلة

09:55

مشكلة جمعية المحافظة مع وزارة الأوقاف نظرة تعقل

09:50

زلزال عنيف في أفغانستان.. الأرقام تكشف حجم المأساة

09:42

وفيات الاربعاء 22-6-2022

09:37

نجيب سعد البطاينة (نجيب الحوراني) تاريخنا الذي لا يريدون أن نعرفه

09:35

الفوسفات: اتفاقية لتزويد “كيميان” السعودية بـ 30 ألف طن حامض الفوسفوريك

09:32

الكهرباء الوطنية: سنعبر الصيف بأمان ولدينا نظام كهربائي مميز

09:31

أهلاً بالصقر السعودي الأمير محمد بن سلمان في الأردن وطن النشامى

09:21

سلامة: نسبة الفاقد المائي في الأردن بلغت 47%

09:16

إتلاف طن من اللحوم و 3 أطنان من الجبنة في عمان والزرقاء

09:07

وفاة و7 اصابات بتصادم مركبتين في غور الصافي وتدهور مركبة شحن على طريق معان

09:07

الأردن والسَّعودية يوقعان مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته

09:04

اتفاقيات أردنية سعودية لتدعيم علاقات البلدين التجارية

09:02

الملك يمنح قلادة الحسين بن علي لولي العهد السعودي

09:01

مركز تعلم وأعلم للدراسات والابحاث يقيم محاضرة بعنوان “المرأة والسياسة”

08:55

موظفو هيئة الاعلام يعتصمون للمرة الثانية… وسط صمت حكومي

08:38

القطاطشة: الدول الثلاث المستهدفة في زيارة الأمير السعودي تعد ذات موازين هامة في المنطقة

07:21

الملك يصطحب ولي العهد السعودي في سيارته الخاصة

07:15

نتنياهو يحاول تشكيل حكومة بديلة تجنبه الانتخابات

22:37

إصابة طفل برصاصة طائشة في مادبا

22:15

التربية: 1939 قاعة امتحان و37 مركزاً للتصحيح لامتحان الثانوية العامة 2022

22:09

طوقان: اتفاقية تدريب سعوديين لاستخدام مصادر الايريديوم تجسد علاقات تعاون البلدين

22:06

صرف مبالغ دعم طلبة الجامعات عبر صندوق دعم الطالب

22:04

النجار يكشف المناطق الأكثر تأثرا بانقطاعات المياه هذا الصيف

21:31

الأمن: إصابة 3 أشخاص اثر اشتعال برميل يحتوي على مادة التنر داخل محددة في عين الباشا

21:05

زاهد الراحلة وفاسد الرحلة !

21:02

اتفاقية استراتيجية تجمع أورنج الأردن و”الألمانية الأردنية” في برنامج الدراسات الثنائية الجديد

20:56

العدوان : تدريس منهاج التربية المدنية للصفين العاشر والحادي عشر

20:47

الملك وولي العهد في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان

20:30

حقيقة اكتشاف مغارة أثرية في حي الطفايلة

20:20

الأربعاء : أجواء مائلة للبرودة ليلاً واحتمال تشكُل الضباب

20:20

الساكت: زيارة ولي العهد السعودي حدث سياسي واقتصادي مهم وفرصة كبيرة بأن تكون العقبة الاقتصادية بوابة صناعية لمشروع نيوم

20:07

عاجل – ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يصل العاصمة عمان للقاء الملك عبدالله الثاني

19:57

اتفاقية تعاون بين “صناعة عمان” و”الاولى للتأمين” لتوفير خدمات التأمين الطبي للشركات الصناعية

19:55

خريس : نقدم اعتذارنا عما ورد من خطأ في اسم شاعرنا عرار

19:48

الملك يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية

19:36

مصر والسعودية توقعان 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليارات دولار أمريكي

19:32

جنوب إفريقيا إجراءات مشددة لحماية الحمير من الصينيين

19:26

الرئاسة المصرية تعلن تفاصيل لقاء السيسي ومحمد بن سلمان

19:19

وزارة الأوقاف تعلق على التشهير بحق أحد الأئمة

19:11

وزير الصناعة يرعى إشهار لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة عمان

18:48

وزير الأوقاف والحملة المغرضة

16:55

وفاة و4 إصابات بحادث تصادم في إربد

16:52

عويس خلال تكريم العنانزة: حريصون على دعم المتميزين

16:45

المومني يُعلق على مايجري الحديث عنه حول إقامة نظام دفاع جوي اقليمي

16:42

المستقلة : نحو 17 مليون دينار تكلفة الانتخابات البلدية بالأردن

وفيات

وفيات الاربعاء 22-6-2022وفيات الثلاثاء 21-6-2022وفيات الاثنين 20-6-2022وفيات الاحد 19-6-2022نعي فاضل: الشاب عهد محمد محمود الحامد