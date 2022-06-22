الفوسفات: اتفاقية لتزويد “كيميان” السعودية بـ 30 ألف طن حامض الفوسفوريك

وطنا اليوم:وقعت الشركة الهندية الأردنية للكيماويات، المملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، اتفاقية بيع مع شركة كيمياء ينبع للصناعة “كيميان” السعودية، لتزويدهم ب 30 ألف طن من مادة حامض الفوسفوريك المركز عالي الجودة.

وبموجب هذه الاتفاقية التي وقعت في اختتام فعاليات ملتقى الأعمال الأردني السعودي الذي عقد في عمان مساء أمس الثلاثاء، والتي تقدر قيمتها المالية بنحو 17 مليون دينار أردني، ستقوم الشركة الهندية الأردنية للكيمياويات بتزويد شركة “كيميان” السعودية بالكميات المتفق عليها اعتبارا من شهر آب المقبل من العام الحالي وحتى نهاية شهر نيسان من عام 2023، على أن يتم مضاعفة هذه الكميات خلال الأعوام القادمة.

وأكد مدير عام الشركة الهندية الأردنية للكيمياويات المهندس علي العبابنة أهمية هذه الشراكة التي تسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وبين العبابنة أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية والشركات التابعة والحليفة لها تنتج سنويا نحو مليون ومئة ألف طن من مادة حامض الفسفوريك، مشيرا إلى أن أكثر من ٧٠ بالمئة من هذا الانتاج يصدر إلى السوق العالمي، في حين يستخدم الباقي منه محليا لصناعة الأسمدة.