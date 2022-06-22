الكهرباء الوطنية: سنعبر الصيف بأمان ولدينا نظام كهربائي مميز

وطنا اليوم:قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة إننا سنعبر هذا الصيف بأمان، وأن لدينا في الأردن نظاما كهربائيا مميزا ومستقرا.

وأضاف الرواشدة ، الثلاثاء، للحديث عن انقطاع الكهرباء عن مناطق في عمان ظهر الثلاثاء، ان الخلل كان واضحا بالنسبة لهم، وتم التعامل معه بسرعة عالية ووفق الأصول، وان لا ربط بين حادثة انقطاع الكهرباء الثلاثاء، والحادثة المشهورة التي وقعت قبل عام.

وبين الرواشدة ان انقطاع الكهرباء، الثلاثاء، لم يستمر في بعض المناطق إلا لثانية واحدة، فيما وصل كحد أقصى الى ربع ساعة في بعض المناطق في عمان، لافتا الى أن عطلا في أحد القواطع هو من تسبب بانقطاع التيار.

وكانت قد شهدت بعض مناطق العاصمة عمان الثلاثاء انقطاعا في التيار الكهربائي.