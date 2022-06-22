سلامة: نسبة الفاقد المائي في الأردن بلغت 47%

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي بسام وزارة المياه والري عمر سلامة، إن نسبة الفاقد المائي في الأردن بلغت 47%، معتبرا أنها التحدي الأكبر للقطاع.

وأضاف سلامة، الأربعاء، أن هناك تحديات أخرى تواجه الوزارة كنظام الدور الواحد.

وعزا أسباب ارتفاع نسبة الفاقد المائي في الأردن، إلى اللجوء السوري والربيع العربي وتعطل المشاريع، مشيرا إلى وجود مشروع طموح لدى الوزارة لتخفيض النسبة وإعادته إلى معدله الطبيعي، في الفترة ما بين 2030-2035، بما سينعكس إيجابا على مصادر المياه.

وأكد سلامة أن الاعتداءات على شبكات المياه، يعد تحديا مؤرقا لدى الوزارة أيضا، وأن الوزارة مستمرة في حملتها لاحكام السيطرة على مصادر المياه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى وجود اعتداءات يومية ومتكررة على مصادر المياه، بحيث يغرّم المخالفين وتحويلهم إلى القضاء.

وتأمل سلامة إلى عدم وجود اعتداءات على مصادر المياه المختلفة في الأيام المقبلة.

وتوقع ازدياد عدد السكان في السنوات القادمة بنحو 4 ملايين نسمة، مبينا أن الحاجة إلى المياه في الظل الزيادة السكانية المتوقعة، 150 مليون متر مكعب.

ولفت إلى وجود مشاريع لدى وزارة المياه والري، استكشاف المياه العميقة، وتحلية المياه المالحة في منطقة حسبان، والتوسع في معالجة المياه العادمة، وحصاد مياه المنازل، ومشروع قيد التنفيذ قريبا بكلفة 50 مليون دولار وبتمويل من منظمة الفاو، إضافة إلى تزويد محافظة عجلون من سد كفرنجة العام المقبل.

وشدد على أن الفاقد المائي ضمن أولى أولويات الوزارة وتحسين الشبكات، مؤكدا إلى أن عدم تطبيق القانون بصرامة يعد تحديا إضافيا لوزارة المياه والري