إتلاف طن من اللحوم و 3 أطنان من الجبنة في عمان والزرقاء

وطنا اليوم _ أتلفت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في فرع عمان و بالتعاون مع مديرية الأمن العام كمية من الجبنة البيضاء منتهية الصلاحية قدرت بنحو 3 أطنان، ضبطت في إحدى المشاغل غير المرخصة في العاصمة عمان خلال اليومين الماضيين.





وبين مدير عام المؤسسة الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أن فرق المؤسسة الرقابية أغلقت المشغل المذكور لمخالفته للاشتراطات الصحية والعمل على إنتاج الجبنة في ظروف غير صحية.





وأضاف، أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في فرع الزرقاء وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة والإدارة الملكية لحماية البيئة وبلدية الزرقاء والرصيفة، أتلفت خلال الفترة ذاتها كمية من اللحوم المجهولة المصدر والمذبوحة خارج المسالخ الرسمية والدواجن المخالفة قدرت بنحو 1 طن، ضبطت لدى عدة منشآت شملت ملحمة، مستودعًا منزليًا يعمل على ذبح الدجاج في ظروف غير صحية ودون الحصول على التراخيص اللازمة ومحل دواجن يتداول دواجن غير صالحة للاستهلاك البشري.



ولفت مهيدات إلى أن المؤسسة أغلقت المنشآت المذكورة بالشمع الأحمر وباشرت تحويل أصحاب العلاقة إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني.



هذا وتنفذ فرق المؤسسة الرقابية من خلال فروعها في مختلف محافظات المملكة جولات رقابية دورية على المنشآت وعمليات تتبع على مدار الساعة لضمان انسياب المواد الغذائية الآمنة وبما يكفل حماية صحة وسلامة المواطنين.

