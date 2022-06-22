وفاة و7 اصابات بتصادم مركبتين في غور الصافي وتدهور مركبة شحن على طريق معان

وطنا اليوم _ توفي شخص واصيب 7 آخرون، إصابات، اثر حادث تصادم وقع بين مركبتين في منطقة غور الصافي، حيث تم اسعاف المصابين واخلاء الوفاة، بحسب التقرير المروري من غرفة عمليات الدوريات الخارجية



وأفاد التقرير اليوم الاربعاء، أن حادث تدهور وقع لمركبة شحن كبيرة “تريلا” محملة بمادة الشعير صباح اليوم على طريق معان باتجاه عمان، ونتج عن الحادث اصابة متوسطة للسائق، حيث تم اسعافه لتلقي العلاج اللازم.