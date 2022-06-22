الملك يمنح قلادة الحسين بن علي لولي العهد السعودي

وطنا اليوم:منح جلالة الملك عبدالله الثاني، سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود قلادة الحسين بن علي، تعميقا وتجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين، وبمناسبة زيارة سموه للأردن.

وتعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

وأقام جلالة الملك مأدبة عشاء رسمية تكريما لسمو ولي العهد السعودي والوفد المرافق، حضرها كبار المسؤولين