القطاطشة: الدول الثلاث المستهدفة في زيارة الأمير السعودي تعد ذات موازين هامة في المنطقة

وطنا اليوم – قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية محمد القطاطشة، إن الدلالة الرئيسية لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سياسية التي تتمثل بما يجري من تغيير موازين القوة في العالم بشكل عام وترتيب الأوضاع السياسية في الأقليم.

وأضاف القطاطشة، خلال استضافته عبر برنامج العاشرة الذي يذاع على قناة المملكة، أن الدول الثلاث المستهدفة في زيارة الأمير السعودي (الأردن ومصر وتركيا) تعد ذات موازين هامة في المنطقة.

وأشار إلى وجود رؤية لدى بعض القيادات السياسية في الوطن العربي وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني والأمير محمد بن سلمان تشير إلى أن جامعة الدول العربية ليست الحاضنة الأساسية لإدارة مصالح الشعوب العالم العربي في الصراع مع الآخر.

وتحدث القطاطشة حول أهمية الزيارة وخاصة أنها تسبق قمة جدة التي ستشهد حضور الأردن والعراق ومصر، وبحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ولفت إلى أن جلالة الملك تحدث على أهمية السعودية في مراكز صناع القرار في واشنطن، حيث أن إدارة بايدن في أوائل عهدها لم تكن لها علاقات استراتيجية مع السعودية، ما يدل على إعادة التموضع في ظل انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة.

وقال إن الولايات المتحدة تعيد قوتها العسكرية إلى بلادها بعد انسحابها من إفغانستان والعراق، ما يؤكد ضرورة إعادة النظر المصالح العربية.

ويعتقد القطاطشة أنه جرى في السابق أكثر من إتصال هاتفي ما بين جلالة الملك والأمير محمد بن سلمان؛ وذلك قبيل زيارة جلالته إلى واشنطن وبعدها أيضا.