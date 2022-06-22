الملك يصطحب ولي العهد السعودي في سيارته الخاصة

وطنا اليوم – أظهر مقطع فيديو، اصطحاب الملك عبدالله الثاني سمو ولي العهد،السعودي الأمير محمد بن سلمان، في سيارته الخاصة، لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمَّان.
وقاد الملك سيارته الخاصة نحو قصر الحسينية، وإلى جواره الأمير محمد بن سلمان؛ ما يعكس عمق العلاقات الأخوية والودية التي تربط الزعيمين بشكل خاص، والبلدين الشقيقين بشكل عام.
وسبق أن قاد الملك عبدالله الثاني سيارته الخاصة، وبرفقته الأمير محمد بن سلمان، وذلك أثناء زيارته الأردن عام 2015، وكان يشغل وقتها منصب ولي ولي العهد.
وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد وصل إلى العاصمة عمَّان في إطار جولة إقليمية، بدأت في القاهرة، وتُختتم في أنقرة. وجرت لولي العهد لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي مراسم استقبال رسمية؛ إذ عزفت الموسيقى السلامَين الملكي السعودي والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية للضيف.
كما رافقت طائرة ولي العهد لدى دخولها أجواء الأردن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني ترحيبًا بسموه.