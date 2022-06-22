الملك يصطحب ولي العهد السعودي في سيارته الخاصة

وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد وصل إلى العاصمة عمَّان في إطار جولة إقليمية، بدأت في القاهرة، وتُختتم في أنقرة. وجرت لولي العهد لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي مراسم استقبال رسمية؛ إذ عزفت الموسيقى السلامَين الملكي السعودي والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية للضيف.